Spari ad afroamericano, nuove proteste (Di martedì 25 agosto 2020) ANSA, - KENOSHA, 25 AGO - Seconda notte di proteste, nonostante il coprifuoco, a Kenosha, nel Wisconsin, dopo la diffusione di un video in cui si vede un afroamericano di 29 anni colpito e ferito alla ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - KENOSHA, 25 AGO - Seconda notte di proteste, nonostante il coprifuoco, a Kenosha, nel Wisconsin, dopo la diffusione di un video in cui si vede un afroamericano di 29 anni colpito e ferito all ...Un altro video, lungo un trentesimo degli 8 minuti e 46 secondi in cui fu soffocata la vita di George Floyd sotto il ginocchio di un poliziotto, riporta gli Stati Uniti nell’angoscia di quei giorni di ...