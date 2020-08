Scuola, Conte “commissaria” la Azzolina per salvare il governo: «Al coordinamento ora ci penso io» (Di martedì 25 agosto 2020) Il governo è preoccupato per la recrudescenza dei contagi. E così, ieri, il Premier Giuseppe Conte ha convocato una riunione d’urgenza. Presenti i ministri Lucia Azzolina (Istruzione), Paola De Micheli (Trasporti), Roberto Speranza (Salute), Francesco Boccia (Regioni), il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Un vertice di più di due ore, racconta il Mattino, in cui Conte si è rivolto con fermezza ai presenti. «Per il governo far riaprire la Scuola è un imperativo categorico. Non sono ammessi errori di alcun tipo. Dobbiamo essere assolutamente preparati. L’anno scolastico deve ripartire come stabilito. E deve ripartire in ... Leggi su ilnapolista

Corriere : Conte avverte i ministri: la scuola è responsabilità di tutti, non soltanto di Azzolina - SkyTG24 : Vertice sulla scuola, Conte “avvisa” i ministri. Ma restano incognite su spazi e bus - matteosalvinimi : Il governo è così accecato dal potere che Conte, Pd e 5S discutono di poltrone e alleanze alle Regionali anziché di… - Cavalierpadano : RT @InessaArmand10: Ecco perché ci sarà una seconda allerta COVID, ovvero quando Lascienza diventa presa per i fondelli - Alex21312003 : RT @Giammo3: Conte chiama i ministri: «La #scuola è responsabilità di tutti, non solo della Azzolina» Questo è falso, perché la scuola è re… -