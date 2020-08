Scuola, caos sulle nomine in ruolo. Il sindacato Gilda: “Tempi stretti e problemi informatici”. Il Ministero: “Tutto digitale, ora niente più code” (Di martedì 25 agosto 2020) È scontro tra il Ministero dell’Istruzione e il sindacato Gilda sulla questione delle nomine in ruolo. Da una parte il coordinatore nazionale Rino Di Meglio denuncia gravi problemi creati “dai tempi stretti e dall’applicazione del nuovo sistema informatico”. Dall’altra gli uffici di viale Trastevere difendono la digitalizzazione delle procedure pur ammettendo qualche “problema tecnico”. Di fatto sono sparite le code, le estenuanti attese e i litigi davanti agli uffici scolastici territoriali dove ogni anno si registrava il triste rito delle nomine sotto il sole d’agosto. Una scelta, quella del Miur, comunque contestata dalla Gilda che ha registrato dei gravi inconvenienti: in ... Leggi su ilfattoquotidiano

I kit dei test sierologici per i 105mila insegnanti e assistenti scolastici siciliani saranno in distribuzione da oggi ma è caos con i medici di base divisi — la stima è che solo la metà li farà — e i ...

ROMA. Doppio vertice a palazzo Chigi. Giuseppe Conte convoca mezzo governo e i capi delegazione di maggioranza, quasi a voler scacciare l’apparenza di un esecutivo in ferie, dopo la sferzata data dal ...

