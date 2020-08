Rosalinda Celentano e Samuel Peron positivi al coronavirus, stop a «Ballando con le stelle» (Di martedì 25 agosto 2020) Rosalinda Celentano e Samuel Peron, coppia sulla pista della nuova edizione di Ballando con le stelle, la cui partenza è prevista per il 12 settembre, sono risultati positivi al Covid-19. Le prove dello show condotto da Milly Carducci erano iniziate il 24 agosto, e nei giorni scorsi cast e la troupe erano stati sottoposti ai controlli medici. Ma ora il programma è stato sospeso, per permettere la sanificazione degli studi e nuovi controlli su tutti i partecipanti. Leggi su vanityfair

