Morto Stalin, se ne fa un altro: Lavrentij Pavlovič Berija, perché offriva fiori alle vittime (Di martedì 25 agosto 2020) In una scena di Morto Stalin, se ne fa un altro, Lavrentiy Pavlovich Beria, un famigerato predatore sessuale, offre un mazzo di fiori ad una donna, ecco perché. In una scena di Morto Stalin, se ne fa un altro, Lavrentiy Pavlovich Beria, interpretato da Simon Russell Beale, rinchiude una giovane donna in una cella offrendole, in seguito, un bellissimo mazzo di fiori al momento del suo rilascio. Beria era un famigerato predatore sessuale, a volte veniva perfino portato in giro per Mosca da un autisti quando era in cerca di vittime da aggredire. Dopo che Beria aveva finito con le sue vittime, veniva regolarmente offerto loro un mazzo di fiori com "segno di pace". Accettare significava implicare che ... Leggi su movieplayer

