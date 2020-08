Migranti:,Musumeci: 'Tra qualche ora mi rivolgerò a magistratura'. Si svuota hotspot di Pozzallo (Di martedì 25 agosto 2020) La polemica istituzionale non si smorza sui Migranti in Sicilia, con il governatore della Regione Musumeci che minaccia un'ordinanza che sgombera gli hotspot ma poi istituisce una task force, e il ... Leggi su tg.la7

borghi_claudio : Ma a Lampedusa si sbrigano o no a chiudere le #discoteche? ++ Migranti: Musumeci, altri 58 positivi a Lampedusa ++… - matteosalvinimi : Altri 58 positivi a Lampedusa. Vogliono mettere le mascherine ai nostri figli in classe, intanto fanno sbarcare mig… - Agenzia_Dire : #Migranti, il monito del parroco siciliano: “Chi gioisce per l’ordinanza di #Musumeci non venga a messa” - RenatoLega : RT @Acidelius: Le ultime di Gad Vermer - Noiconsalvini : MUSUMECI, IL PARROCO PRO-MIGRANTI AI FEDELI: 'CHI GIOISCE PER L'ORDINANZA, NON VENGA A MESSA' -