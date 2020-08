Migranti, arriva la task force per svuotare l’hotspot di Pozzallo. Musumeci: «Alzare la voce serve». Ma la Sicilia è ultima per numero di tamponi (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)Nuovi sviluppi nello scontro tra la Regione Siciliana e il governo sulla gestione dei Migranti negli hotspot dell’isola. A comunicarli direttamente il presidente Siciliano Nello Musumeci: «Da stamattina, a quanto apprendo, si è iniziato a svuotare l’hotspot di Pozzallo, dove alle 11 arriverà il nostro team per esaminare l’idoneità dei locali – ha scritto su Facebook -. I ricorsi notificati a mezzo stampa non producono effetti. Ma Alzare la voce, a tutela della salute pubblica, evidentemente si. Vedremo se in qualche giorno si ristabilirà la legalità. Vi tengo aggiornati!». Provenzano: «Musumeci mette la ... Leggi su open.online

