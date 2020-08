Lindelof, eroe! Sventa uno scippo e consegna ladro alla polizia (Di martedì 25 agosto 2020) Eroe per caso? Nient'affatto. Perché il difensore del Manchester United Lindelof sapeva cosa stava cosa stava facendo. E con lucidità ha valutato la situazione e ha agito. Lo svedese in vacanza a ... Leggi su gazzetta

ETGazzetta : #manchesterunited, #Lindelof, che eroe! Sventa uno scippo ai danni di un'anziana e consegna il ladro alla polizia - LucaParry85 : lindelof eroe svedese ha fermato un ladro che voleva rubare la borsa ad un'anziana signora -

Ultime Notizie dalla rete : Lindelof eroe

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...COLONIA - Diventa sempre più complesso ostinarsi a cercare qualcosa che scorra secondo logica in questo pazzo agosto di calcio europeo. Per larghissimi tratti, il Manchester United è sembrato padrone ...