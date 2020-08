Lichtsteiner plaude la Juve e Pirlo: “È un’ottima scelta, mi ricorda Zidane” (Di martedì 25 agosto 2020) In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex bianconero Stephan Lichtsteiner ha commentato la scelta della Juventus di affidarsi ad Andrea Pirlo: “La notizia mi ha sorpreso, ma solo per un paio di secondi. È un’ottima scelta, Andrea ha enorme credibilità. Riuscirà a gestire il gruppo, è calmo, simpatico, conosce l’ambiente. Mi ricorda Zidane, certo non Conte o Simeone. Urlerà quando servirà. Importa solo che abbia un buon impatto sul gruppo. E non ho dubbi su questo”. Foto: sito ufficiale Juventus L'articolo Lichtsteiner plaude la Juve e Pirlo: “È un’ottima scelta, mi ... Leggi su alfredopedulla

