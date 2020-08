L’auto ecologica non esiste, l’inquinamento non si misura in Pil (Di martedì 25 agosto 2020) Ho frequentato l’analisi costi benefici (Acb) in misura sufficiente a vedere come si fanno «venir fuori» i risultati desiderati. Il risultato dipende dalle «assunzioni» (cioè dai fattori che vengono presi in considerazione e dal metodo per dar loro un prezzo fittizio), ma, soprattutto, dagli elementi su cui si “soprassiede”. Non che l’Acb sia inutile: spesso serve a «fare ordine» in progetti scritti con i piedi e a volte anche a modificarne qualche aspetto secondario; ma a liquidarli senza remissione, mai. … Continua L'articolo L’auto ecologica non esiste, l’inquinamento non si misura in Pil proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

