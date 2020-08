In Mali i golpisti tendono la mano alla società civile (Di martedì 25 agosto 2020) I militari non saranno in grado di risolvere tutti i problemi del Mali, ma hanno sancito la fine di un regime che non andava più bene né alla popolazione né ai partner internazionali del paese. Leggi Leggi su internazionale

rarimani : RT @nigrizia: Oggi parliamo delle minacce di morte al medico congolese Nobel per la pace Denis Mukwege, della candidatura a un terzo mandat… - sand_pin : RT @malberizzi: I golpisti in Mali assicurano: “Restituiremo il potere ai civili” - michela_desanti : RT @nigrizia: Oggi parliamo delle minacce di morte al medico congolese Nobel per la pace Denis Mukwege, della candidatura a un terzo mandat… - danilodebiasio : RT @nigrizia: Oggi parliamo delle minacce di morte al medico congolese Nobel per la pace Denis Mukwege, della candidatura a un terzo mandat… - LuigiPignedoli : RT @nigrizia: Oggi parliamo delle minacce di morte al medico congolese Nobel per la pace Denis Mukwege, della candidatura a un terzo mandat… -

Ultime Notizie dalla rete : Mali golpisti In Mali i golpisti tendono la mano alla società civile - Pierre Haski Internazionale In Mali i golpisti tendono la mano alla società civile

È un grande classico dei colpi di stato in Africa: i golpisti promettono solennemente che ristabiliranno al più presto l’ordine costituzionale. Di solito questa promessa si rivela falsa, e i nuovi pad ...

Mali, proposta transizione di 3 anni sotto la guida militare

La giunta che ha preso il potere in Mali ha proposto una transizione di tre anni sotto la guida di un militare. Lo riferiscono fonti dell'Ecowas (l'organizzazione degli Stati dell'Africa occidentale) ...

È un grande classico dei colpi di stato in Africa: i golpisti promettono solennemente che ristabiliranno al più presto l’ordine costituzionale. Di solito questa promessa si rivela falsa, e i nuovi pad ...La giunta che ha preso il potere in Mali ha proposto una transizione di tre anni sotto la guida di un militare. Lo riferiscono fonti dell'Ecowas (l'organizzazione degli Stati dell'Africa occidentale) ...