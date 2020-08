GF Vip Elisabetta Gregoraci entro single non escludo di innamorarmi (Di martedì 25 agosto 2020) La showgirl Elisabetta Gregoraci sarà una delle protagoniste della nuova edizione del “GF Vip” che inizierà tra qualche settimana. Intervista dal settimanale “Chi” la Gregoraci ha raccontato: “Voglio che la gente mi conosca per quello che sono”, spiega, ammettendo di non escludere di trovare l’amore. “Briatore? All’inizio era un po’ perplesso”. In questo periodo è in tv con il programma musicale “Battiti Live”, Elisabetta Gregoraci racconta le sue prospettive e le sue sensazioni sul Gf Vip che ormai si avvicina.Ha voglia di mettersi a nudo senza filtri, di lasciarsi andare e di non pensare al giudizio degli altri. Di divertirsi, soprattutto: “Sarà una gita di classe con i compagni delle ... Leggi su people24.myblog

