Gattuso: “Dobbiamo migliorare il 7° posto. Osimhen? Ci darà una grossa mano” (Di martedì 25 agosto 2020) L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ha introdotto, in conferenza stampa, la nuova stagione. Queste le sue parole: “Quando si allena il Napoli si allena un grande club e non cambia nulla iniziare o subentrare. Dobbiamo migliorare il settimo posto dello scorso anno. Non ho nessuna paura, anzi. Lavoriamo a testa bassa”. Sul neo arrivo Osimhen: “Ci può dare la possibilità di attaccare gli spazi, ha grande forza fisica e penso che ci potrà dare una grandissima mano”. Foto: Twitter Napoli L'articolo Gattuso: “Dobbiamo migliorare il 7° posto. Osimhen? Ci darà una grossa mano” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

