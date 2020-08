Flavio Briatore ricoverato per Covid: gravi le sue condizioni (Di martedì 25 agosto 2020) L’imprenditore Flavio Briatore ricoverato in gravi condizioni a Milano per il Coronavirus. Pochi giorni fa lamentava la chiusura del suo locale in sardegna a causa dell’ emergenza sanitaria. Anche l’imprenditore Flavio Briatore ha contratto il Covid. L’illustre proprieatario del Billionaire – riferisce l’Espresso – da lunedì è riceverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Non … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - SkyTG24 : L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano - medicojunghiano : CHI HA INCONTRATO BRIATORE NEI GIORNI SCORSI ? UN SACCO DI GENTE! - BERLUSCONI, BONOLIS, MIHAILOVIC.. - lareggio : RT @La_manina__: Tanti auguri di pronta guarigione a Flavio #Briatore, ricoverato in condizioni gravi per Covid. Attendo con ansia di vede… -