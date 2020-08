Coronavirus nel Foggiano: oltre 150 persone in sorveglianza attiva, oggi positivo un ragazzo straniero (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus: oggi in Puglia 49 contagiati ma su 3272 tamponi, in provincia di Foggia c'è un solo positivo 25 August 2020 Giornata di tregua per la provincia di Foggia dove si registra un solo ... Leggi su foggiatoday

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, Bali chiude ai turisti fino a fine 2020. Seul chiude le scuole La Repubblica Coronavirus nel mondo, Bali chiude a turisti fino a fine 2020

(Teleborsa) - Niente turisti fino a fine 2020 a Bali, in una delle destinazioni, da sempre, più ambite e sognate. L'apertura, prevista per settembre, è stata rimandata come hanno annunciato le Autorit ...

Altri 2 nuovi casi di Coronavirus in Calabria. Sono ricoverati a Cosenza

– Catanzaro: 3 in reparto; 1 in rianimazione; 6 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. – Cosenza: 3 in reparto; 33 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti. – Reggio Calabria: ...

