Coronavirus, continuano a calare i contagi. L’infettivologo: vaccinarsi quanto prima contro l’influenza (Di martedì 25 agosto 2020) Sono 878 i nuovi casi di persone contagiate dal SARS-CoV-2, in Italia in 24 ore (ieri 953) il cui totale è salito a 261.174. E' quanto riporta l'odierno bollettino del ministero della Salute e dell`Istituto Superiore di Sanità, sottolineando che i tamponi effettuati ieri sono stati 72.341. I morti sono stati 4 (come ieri), sempre in 24 ore, portando il totale a 35.445. Ci sono poi 1.058 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 66 sono in terapia intensiva mentre 18.590 persone sono in isolamento domiciliare. continuano a crescere gli attualmente positivi: +519, per un totale di 19.714. I dimessi/guariti sono invece aumentati di 353, a 206.015. Mentre 8.125.892 è il totale dei tamponi eseguiti dall'inizio dell'epidemia, +72.341 da ieri, 4.819.124 i casi testati. Le Regioni con più casi nelle ... Leggi su ilfogliettone

petergomezblog : #Coronavirus, i dati: i contagi continuano ad aumentare. Sono 642 i nuovi casi in 24 ore: è il numero più alto da m… - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus, continuano ad aumentare i nuovi casi in #Campania: il #bollettino - Lopinionista : Nel periodo di Coronavirus, i bambini oncologici continuano a lottare - EugenioCardi : RT @Open_gol: ?? Continuano a salire i ricoveri mentre restano stabili le terapie intensive. A Milano +37 casi, a Brescia +25, I dati odie… - Open_gol : ?? Continuano a salire i ricoveri mentre restano stabili le terapie intensive. A Milano +37 casi, a Brescia +25, I… -