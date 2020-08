Coronavirus, Briatore ricoverato a Milano (Di martedì 25 agosto 2020) «Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore». È quanto comunicato tramite una nota dello staff dell'imprenditore 70enne, ricoverato da lunedì 24 agosto al San Raffaele di Milano. Avrebbe contratto il Coronavirus. «Il presente comunicato – vi si legge – per informare che Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza , si è recato all'Ospedale San Raffaele per un controllo. L'imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico». La notizia della positività Covid e del ricovero si ... Leggi su gqitalia

