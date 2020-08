Coronavirus, Briatore positivo: è ricoverato in “serie condizioni” a Milano (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, Briatore positivo: è ricoverato in “serie condizioni” a Milano Flavio Briatore è positivo al Coronavirus e si trova attualmente ricoverato “in gravi condizioni” all’ospedale San Raffaele di Milano: a lanciare la notizia in esclusiva è stato L’Espresso, che spiega che il celebre imprenditore è entrato nella clinica ieri, lunedì 24 agosto 2020. Al momento, secondo quanto rivela il settimanale, Briatore non è in terapia intensiva, ma versa comunque in condizioni definite “serie”. Negli ultimi giorni, l’ex team manager di Formula 1 è stato protagonista di una polemica con il ... Leggi su tpi

