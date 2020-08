Chanel Totti: arrivano le scuse di Monica Mosca. E intervengono il Moige e Lucia Ronzulli (Di martedì 25 agosto 2020) È nata Isabel, terza figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi sfoglia la gallery Accusata da più parti di aver commercializzato e sessualizzato il corpo di una minorenne, avendo messo sulla cover del suo giornale la 13enne Chanel Totti con il lato B bene in evidenza, Monica Mosca, direttrice di Gente, ha fatto arrivare le sue scuse tramite l’agenzia Ansa. Leggi anche › Ilary Blasi e Francesco Totti contro la ... Leggi su iodonna

stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - MichelaMarzano : Perché nemmeno le donne riescono a integrare l’ABC della grammatica del rispetto? Com’è che, nonostante le battagli… - lanuovaBQ : ++ LA BUFERA SULLA #FIGLIA DI #TOTTI FA IL GIOCO DEI #COLPEVOLI ++ La scelta di #Gente che mostra GLUTEI della pic… - Martinac07 : la copertina con Chanel Totti é vergognosa - PaolaCereda : RT @MichelaMarzano: Perché nemmeno le donne riescono a integrare l’ABC della grammatica del rispetto? Com’è che, nonostante le battaglie fe… -

Dopo la pubblicazione della foto di Chanel Totti sulla copertina di Gente, che aveva indignato Francesco Totti ed Ilary Blasi, la direttrice del giornale, Monica Mosca si è detta amareggiata per le re ...Caso della copertina di “Gente” con Chanel Totti, la direttrice del settimana risponde alle critiche con una nota. “Valorizzo donne e famiglia” Non si placano le polemiche in seguito alla pubblicazion ...