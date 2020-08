Ballando con le Stelle, stop per il Covid? L’indiscrezione su presunti casi tra i concorrenti (Di martedì 25 agosto 2020) Appena un giorno dopo l’avvio delle registrazioni della nuova stagione di Ballando con le Stelle, datato 24 agosto, e già si parla di uno stop per lo show di Milly Carlucci. Nessuna chiusura del programma, ma una sospensione di due giorni per consentire la sanificazione degli studi: secondo alcune indiscrezioni, tra cui quella di Giovanni Ciacci a Ogni mattina, come riporta Tgcom24, si sono rincorse voci su concorrenti positivi al Coronavirus. Uno dei nomi emersi nel corso delle ultime ore, però, sarebbe già stato smentito. Covid: l’indiscrezione su presunti casi a Ballando con le Stelle Ballando con le Stelle si prepara a tornare in scena con il suo cast di ... Leggi su thesocialpost

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - wam_the : Covid a Ballando con le Stelle, positivo uno dei ballerini. Partenza a rischio? - fseviareggio : RT @stanzaselvaggia: Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risulta… - LorenzoScali5 : RT @stanzaselvaggia: Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risulta… - infoitcultura : Ballando con le Stelle rivoluzione: dopo 15 anni cambia tutto -