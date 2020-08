App Immuni scaricata solo dal 13% degli italiani. L’appello: “Usatela” (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo il debutto con 500 mila download in un solo giorno e due milioni in una settimana, l‘app Immuni ha registrato una battuta di arresto, anche se proprio in questo momento di risalita dei contagi sarebbe uno strumento utile per tracciare l’aumento dei positivi. Ma ad oggi gli italiani che l’hanno scaricata sul loro smartphone sono poco più di 5 milioni, solo il 13% della popolazione, poca cosa se confrontato all’obiettivo del 60% perché il sistema sia davvero efficace nel contenimento della pandemia. “Insieme ai contagi, cresce anche il numero di persone che scarica Immuni”, dice all’Adnkronos il professor Stefano Denicolai, professore di Innovation and Management nel Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali ... Leggi su quifinanza

