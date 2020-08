Anticipazioni Daydreamer 27 agosto: Sanem trova il documento nell’ufficio di Leyla. Questa lo consegna a Can, che licenzia Emre (Di martedì 25 agosto 2020) Anticipazioni Daydreamer 27 agosto: nella soap si preparano altri colpi di scena. In azienda si continua a parlare della festa di compleanno per Sanem, di lei e di Fabri. Can, nonostante abbia lasciato l’Aydin, è gelosissimo e minaccia l’italo-francese perché la lasci stare. Da canto suo Sanem, dato che Fabri si è presentato alla “Fikri Harika”, gli restituisce davanti a tutti l’abito che gli ha regalato, chiarendo all’imprenditore di non gradire le sue attenzioni. Can osserva la scena soddisfatto. Tuttavia i colpi di scena non sono finiti, perché Sanem si licenzia come aveva deciso, tornando a lavorare nel minimarket del padre, ma Can, compresi finalmente i propri errori anche grazie a ... Leggi su pianetadonne.blog

zazoomblog : DayDreamer Anticipazioni Puntate 31-08 – 04-09 2020: Can si Avvicina a Ceyda! - #DayDreamer #Anticipazioni… - lasara_81 : Le anticipazioni della puntata di domani #DayDreamer - zazoomblog : DAYDREAMER anticipazioni puntata di mercoledì 26 agosto 2020 - #DAYDREAMER #anticipazioni #puntata - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La trama di #domani, #26agosto - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La trama di #domani, #25agosto -