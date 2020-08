Al Cotugno centinaia di giovani di ritorno dalle vacanze per il test Covid. «Devono rivolgersi all’Asl» (Di martedì 25 agosto 2020) Ieri, al Cotugno, si sono riversate centinaia di giovani di ritorno dalle vacanze. Hanno paura di aver contratto il Covid e vogliono essere sottoposti al test. Provengono dall’Italia e dall’estero, hanno aspettato ore davanti al nosocomio, ma i loro casi non sono di competenza dell’ospedale. Devono rivolgersi all’Asl. Sul Mattino, che racconta le file lunghissime sotto il sole, le parole del manager del Cotugno, Maurizio Di Mauro. «Può fare il test al Cotugno solo chi presenta una sintomatologia conclamata. Non può mettersi in fila chi vuole fare uno screening e nemmeno chi ha avuto contatti con un positivo. Non possiamo ... Leggi su ilnapolista

