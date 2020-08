Ufficiale: Piero Ducci nuovo Direttore Generale dell’Ascoli (Di lunedì 24 agosto 2020) Piero Ducci è il nuovo Direttore Generale dell’Ascoli. Lo annuncia il club bianconero su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Ufficiale: Piero Ducci nuovo Direttore Generale. L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Generale a Piero Ducci, professionista indiscusso del panorama calcistico nazionale e non, assistente trentennale di Braida nel Milan di Berlusconi. Reduce dall’esperienza alla Fiorentina, in qualità di responsabile dell’area scouting, è stato, in precedenza, consulente tecnico del Watford ... Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Ufficiale: Piero Ducci nuovo Direttore Generale dell’Ascoli) Playhitmusic - - ascolicalciofc : Ufficiale: Piero Ducci nuovo Direttore Generale. L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato il ruolo… - PicenoNews24 : Ascoli, ufficiale Piero Ducci come nuovo Direttore Generale - CharFlorida : RT @IlVoloversInter: Dal profilo Instagramstories ufficiale di @piero_barone #pierobarone #ignazioboschetto #gianlucaginoble #ilvolo #ilvo… - robertadanesi93 : RT @IlVoloversInter: Dal profilo Instagramstories ufficiale di @piero_barone #pierobarone #ilvolo #ilvoloversinternational -