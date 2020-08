The Witcher 2: Henry Cavill saluta la parrucca nella foto dal set (Di lunedì 24 agosto 2020) Henry Cavill mostra una foto dal set della seconda stagione di The Witcher in cui lo vediamo col volto coperto dal trucco mentre mani esperte gli staccano la parrucca bianca. Con la lavorazione della seconda stagione di The Witcher in corso, Henry Cavill torna ad aggiornare i fan con una nuova foto dal set della serie Netflix che lo vede al trucco, alle prese con la sua vistosa parrucca bianca. Ecco cosa scrive l'interprete di Geralt di Rivia: "Nessuna calotta pelata quest'anno. Solo chili di garza e colla... La rimozione è una gioia. Jacqui e Ailbhe, però, hanno il tocco degli angeli. Jacqui più di un Angelo Vendicatore, ma questo fa parte del suo fascino. Ah, per chi si potrebbe preoccupare ... Leggi su movieplayer

filledelalune12 : Scelta estremamente difficile, lo confesso. Giuro di non essere di parte quando vi dico che ho votato The Witcher,… - laidaantas : Marquei como visto The Witcher (2019) - 1x6 - Rare Species - Trissinboots : @yennefair Non ho giocato tw2 però anche io la salverei perché sono sottona per qualsiasi maga esistente in The witcher - GamingTalker : Cyberpunk 2077, CD Projekt Red riconferma che avrà dei DLC gratis come The Witcher 3 - fuzzificatore : RT @linceblulibri: Fan di The Witcher, ho trovato il video migliore dell'internet (anche se probabilmente lo conoscete già e sono solo arri… -