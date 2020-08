Sondaggi elettorali Gpf: Regionali Puglia, Emiliano davanti a Fitto (Di lunedì 24 agosto 2020) Alla fine il tanto atteso matrimonio tra Pd e Movimento 5 Stelle in Puglia e Marche non c’è stato. Le due forze politiche non sono riuscite a replicare l’accordo andato in porto in Liguria dove dem e pentastellati corrono insieme a sostegno del candidato Ferruccio Sansa. Troppe le divisioni e troppo poco il tempo per siglare l’intesa. E così in Puglia, Michele Emiliano, per essere rieletto, dovrà fare i salti mortali. Secondo la maggior parte degli istituti demoscopici, il governatore uscente parte dietro allo sfidante di centrodestra Raffaele Fitto. Noto vede tra i due una distanza di sette punti (rilevazione di giugno). Emg assottiglia il distacco a sei mentre Tecnè rileva solo cinque punti di scarto. Uno dei pochi Sondaggi che vede ... Leggi su termometropolitico

asparsamuni : RT @FanizziMirco: Il prossimo lockdown a macchia di Leopardo, diverso dal primo, dipenderà dai sondaggi elettorali. Nel frattempo però scal… - carlo_bravi : RT @FanizziMirco: Il prossimo lockdown a macchia di Leopardo, diverso dal primo, dipenderà dai sondaggi elettorali. Nel frattempo però scal… - PdF_Rass_Stampa : RT @FanizziMirco: Il prossimo lockdown a macchia di Leopardo, diverso dal primo, dipenderà dai sondaggi elettorali. Nel frattempo però scal… - ecunit80 : RT @GAngrilli: La curva dei #Contagi ci conferma che putroppo i #sondaggi elettorali di #PD e #M5S per le regionali non stanno migliorando.… - FanizziMirco : Il prossimo lockdown a macchia di Leopardo, diverso dal primo, dipenderà dai sondaggi elettorali. Nel frattempo per… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi elettorali Sondaggi politici sulle elezioni regionali Toscana: Eugenio Giani non è così sicuro di vincere Investire Oggi Le verità di Michaela Di Donna e l’addio di Landella a Forza Italia: “Partito sessista”. Il salto in Lega stravolge casacche e postazioni

Il sindaco Franco Landella con il suo cambio di casacca a metà tra la vendetta e l’autoconservazione, consegna pezzi importanti della sua amministrazione alla Lega di Matteo Salvini, proprio mentre la ...

Verso le elezioni, sfida all'ultimo sondaggio: Ghinelli avanti, Ralli insegue

Arezzo, 24 agosto 2020 - I sondaggi ci sono ma sono vecchi di settimane, a volte di mesi. Eppure l’impressione generale è che sia ancora il sindaco uscente, Alessandro Ghinelli, il frontman di questa ...

Il sindaco Franco Landella con il suo cambio di casacca a metà tra la vendetta e l’autoconservazione, consegna pezzi importanti della sua amministrazione alla Lega di Matteo Salvini, proprio mentre la ...Arezzo, 24 agosto 2020 - I sondaggi ci sono ma sono vecchi di settimane, a volte di mesi. Eppure l’impressione generale è che sia ancora il sindaco uscente, Alessandro Ghinelli, il frontman di questa ...