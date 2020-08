Scatta una foto seduta sulla statua di Camilleri, pioggia di insulti sessisti: «Non dormo più la notte» (Di lunedì 24 agosto 2020) Ad Agrigento, nella piazza principale della città, svetta orgogliosamente la statua dello scrittore, sceneggiatore e regista Andrea Camilleri. Senza alcun rispetto per l’artista, la ragazza in questione ha pensato bene di sedercisi a cavalcioni per Scattare una foto. Lo scatto però ha fatto presto il giro del web richiamando l’attenzione di migliaia di utenti che, inorriditi, hanno iniziato ad insultarla pesantemente. Odio poi sfociato in minacce ed insulti sessisti. La ragazza della foto però non ha nessuna intenzione di chiedere scusa specificando che si trattasse di “una bravata”. Sui social, ha spiegato: «So di aver fatto una cosa stupida, ma non ho intenzione di scusarmi», restando però dietro ... Leggi su urbanpost

fondazionecrimi : Partecipa alla quarta edizione del concorso fotografico ???? ???????????????? ???? ?????? ???????????? ??Scatta una foto relativa al mond… - Valenti17938768 : @Sashka1001 Un abbraccio ed una preghiera. Se posso fare qualcosa contattami in privato. @PBerizzi noi sporchi raz… - PalermoToday : Beccato con un carico di 39 chili di marijuana, scatta una condanna - Mariaca94085220 : RT @AliseLucia: Ci fa sapere che la serata è con le candele, abiti casual quindi una persona che frequenta la casa, nessuno dei soliti amic… - luciadem_ : RT @AliseLucia: Ci fa sapere che la serata è con le candele, abiti casual quindi una persona che frequenta la casa, nessuno dei soliti amic… -

Ultime Notizie dalla rete : Scatta una Beccato con un carico di 39 chili di marijuana, scatta una condanna PalermoToday Le Castellet - Gara 1

Con uno scatto perfetto Dan Lloyd è balzato dalla terza alla prima posizione al via, involandosi poi verso la prima vittoria stagionale a Le Castellet. Così si è conclusa la tanto attesa prima gara st ...

Elisabetta Canalis, scatto da urlo in intimo. Fisico perfetto e i fan impazziscono

L'ex velina, 42 anni, ha infatti postato su Instagram uno scatto che la ritrae appunto in ... il chirurgo italo statunitense Brian Perri e ha una figlia, Skyler Eva, di 5 anni fa.

Con uno scatto perfetto Dan Lloyd è balzato dalla terza alla prima posizione al via, involandosi poi verso la prima vittoria stagionale a Le Castellet. Così si è conclusa la tanto attesa prima gara st ...L'ex velina, 42 anni, ha infatti postato su Instagram uno scatto che la ritrae appunto in ... il chirurgo italo statunitense Brian Perri e ha una figlia, Skyler Eva, di 5 anni fa.