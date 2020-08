Roma, il futuro sul taccuino di Fienga: da Dzeko a Zaniolo (Di lunedì 24 agosto 2020) Il futuro della Roma passa anche dal taccuino di Fienga, che dovrà incontrare vari protagonisti per decidere cosa fare Sul taccuino di Fienga sono stati fissati alcuni appuntamenti cruciali per il futuro della Roma. Il Ceo si dovrà confrontare con alcuni protagonisti in giallorosso che hanno situazioni controverse, come spiega La Gazzetta dello Sport. Il primo incontro sarà con Dzeko, finito nel mirino della Juve. Al momento il club capitolino non intende cederlo e vuole capire cosa vuole il bosniaco. Ci sarà un confronto anche con Fonseca, al quale verrà ribadita la fiducia nel caso in cui il tecnico abbia la fame giusta in vista della nuova stagione. Incontro anche per il futuro di ... Leggi su calcionews24

Roma: futuro e progetti, lo sviluppo strategico della città Corriere della Sera Schick, il tesoretto si allontana: nuovo prestito all'orizzonte

Il futuro di Patrik Schick è tutto tranne che chiaro. L’attaccante ex Sampdoria è in uscita dalla Roma, che spinge per la cessione a una cifra non inferiore a 25 milioni di euro. La società doriana as ...

In questi giorni si sta parlando molto del calciomercato e in particolare dei giocatori più in vista, tra cui spiccano Leo Messi e Cristiano Ronaldo In questi giorni si sta parlando molto del calciome ...

