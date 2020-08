Pensa di essere diventata sorda e corre in ospedale disperata: i medici fanno una scoperta inquietante (Di lunedì 24 agosto 2020) Una donna si è recata dall’otorino profondamente preoccupata per lo stato di salute del suo orecchio, senza sapere che la causa del suo male era semplicemente la sua incuria. Pur utilizzando un apparecchio acustico, infatti, la donna non riusciva a sentire nulla e quindi la conclusione era stata inevitabile: probabilmente stava diventando sorda. La visita dallo specialista, tuttavia, ha rivelato una realtà ben diversa e per certi versi molto meno negativa di quando ci si potesse aspettare. L’otorino ha visitato la paziente nella sua clinica per l’udito nel Leicestershire, in Inghilterra. Il medico si è trovato ad affrontare qualcosa che probabilmente non aveva mai visto in tutta la sua carriera. La donna, infatti, aveva il condotto uditivo completamente ostruito da un tappo di cerone che non lasciava ... Leggi su velvetgossip

Il "Dottore" è felice dell'interessamento della Ducati per il fratello, al quale però consiglia di non distrarsi per non perdere la chance di vincere la Moto2. La seconda domenica del Red Bull Ring no ...

Gioele e Viviana Parisi “morti in momenti diversi”

Autopsia, nuovi sopralluoghi, tutto è rinviato a martedì, quando gli esperti cercheranno ancora tracce per capire se il disagio in cui era sprofondata la donna l’avesse spinta oltre oppure se il picco ...

