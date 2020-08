Otranto, denunciati i trapper milanesi autori del raid nel centro storico. Si cercano altri partecipanti (Di lunedì 24 agosto 2020) I trapper sono arrivati in Salento dopo Ferragosto e da quel momento hanno iniziato a filmare le bravate finite poi in rete Leggi su repubblica

repubblica : Otranto, denunciati i trapper milanesi autori del raid nel centro storico. Si cercano altri partecipanti - StraNotizie : Otranto, denunciati i trapper milanesi autori del raid nel centro storico. Si cercano altri partecipanti - rep_milano : Otranto, denunciati i trapper milanesi autori del raid nel centro storico. Si cercano altri partecipanti [aggiornam… - cronaca_news : Otranto, denunciati i trapper milanesi autori del raid nel centro storico. Si cercano altri partecipanti… - AntennaSud : Otranto, individuati e denunciati i tre trappers. Caccia ai fans -

Ultime Notizie dalla rete : Otranto denunciati

TeleRama News

Sono stati denunciati dopo avere condiviso in rete i video delle loro scorribande nel centro storico di Otranto i trapper milanesi Fuoripericash, Diablobay666 e Digiosantana9. I tre, due 21enni e un 2 ...E' stata individuata e denunciata la baby gang che dopo ferragosto ad Otranto ha innescato una rissa e preso d'assalto un autocompattatore della nettezza urbana. Sono ancora in corso le indagini per i ...