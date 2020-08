NBA Playoff 2020, Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: data, canale e orario gara-4 (Di lunedì 24 agosto 2020) Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers, gara-4 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. Al termine del terzo atto i Lakers si sono portati sul 2-1 nella serie grazie alle giocate a protezione del ferro e ai canestri del duo James&Davis. L’All-Star ex-Pelicans ha chiuso chiude con 29 punti, 12 dei quali arrivati nel quarto e decisivo periodo, conditi con 11 rimbalzi, otto assist, due recuperi e tre stoppate. Discorso a parte, come al solito, va fatto invece per LeBron James: il Re ha concluso con 38 punti, 12 rimbalzi e 8 assist a referto. Ai Blazers non è bastata la solita immensa prestazione di Lillard che, nonostante i problemi al dito della mano sinistra, ha chiuso con 34 punti, sette ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoff Non doveva giocare, è diventato leggenda: dentro la storica notte di Doncic La Gazzetta dello Sport DIRETTA/ Orlando Milwaukee (risultato 18-22) video streaming tv: i Magic resistono

Orlando Milwaukee 18-22: c’è equilibrio in gara-4 della serie di playoff NBA per il primo turno. I Magic, già sorprendenti nel vincere la partita di esordio, stanno rispondendo colpo sullo colpo alla ...

Nba: Celtic e Raptors avanti tutta, Utah che fatica

Donovan Mitchell arriva fino a 51 punti, nella vittoria (129-127) di Utah contro Denver, e si aggiudica anche la sfida personale contro Jamal Murray, fermo invece a quota 50. E' la prima volta, nella ...

