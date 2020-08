Navalny seguito e spiato dalla polizia in Siberia. "Sapevano tutto di lui" (Di lunedì 24 agosto 2020) Roberto Fabbri L'avvelenamento potrebbe non essere avvenuto con il tè. L'oppositore resta in coma Aleksei Navalny rimane in coma e in condizioni definite stabili dai medici dell'ospedale Charité di Berlino dove è ricoverato dopo l'avvelenamento di cui è rimasto vittima su un volo aereo interno in Russia giovedì scorso. I medici tedeschi che lo hanno in cura da sabato stanno procedendo a esami clinici per stabilire la verità rispetto a quanto è accaduto all'attivista politico che è considerato il più temibile avversario del presidente russo Vladimir Putin e del suo entourage di potere, oggetto delle sue documentate accuse di corruzione. I risultati potrebbero essere resi noti a partire da oggi, ed è evidente che un'eventuale conferma del tentativo di omicidio di Navalny che ... Leggi su ilgiornale

Verzilov, dissidente amico di Navalny: «Anche io avvelenato nel 2018, per restare al potere sono pronti a tutto»

Due anni fa attirò l’attenzione del mondo interrompendo la finale dei Mondiali di calcio sotto gli occhi esterrefatti di Putin: Pyotr Verzilov, vestito da poliziotto, entrò con le sue Pussy Riot sul c ...

