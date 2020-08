Modena, recupero a 36 ore (Di lunedì 24 agosto 2020) Oggi no, domani sì: le cinque corse annullate domenica sera per il nubifragio che s'è abbattuto anche su Modena , nella foto, , compresi i GP Orlandi e Giovanardi, verranno recuperate domattina al ... Leggi su corrieredellosport

Vanganel : RT @SkySportMotoGP: Zarco è stato operato a Modena, dopo la microfrattura dello scafoide al polso destro che si è procurato domenica nell'i… - quadrimeister : RT @SkySportMotoGP: Zarco è stato operato a Modena, dopo la microfrattura dello scafoide al polso destro che si è procurato domenica nell'i… - LucianoQuaranta : RT @SkySportMotoGP: Zarco è stato operato a Modena, dopo la microfrattura dello scafoide al polso destro che si è procurato domenica nell'i… - CRIS79DIEGO12 : RT @SkySportMotoGP: Zarco è stato operato a Modena, dopo la microfrattura dello scafoide al polso destro che si è procurato domenica nell'i… - DelbonoRoberto : RT @SkySportMotoGP: Zarco è stato operato a Modena, dopo la microfrattura dello scafoide al polso destro che si è procurato domenica nell'i… -

Ultime Notizie dalla rete : Modena recupero

Corriere dello Sport

Oggi no, domani sì: le cinque corse annullate domenica sera per il nubifragio che s’è abbattuto anche su Modena (nella foto), compresi i GP Orlandi e Giovanardi, verranno recuperate domattina al Ghirl ...In attesa dei dati sul secondo trimestre, con gli effetti del lockdown prolungato a maggio, i dati Lapam sul primo: -1%, rispetto al 2,4 regionale La dinamica dell’export manifatturiero a Modena cala ...