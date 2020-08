Moda sostenibile: le fibre riciclate diventano viscosa (Di lunedì 24 agosto 2020) Svolta ecologica per il settore Moda: messo a punto un nuovo sistema con cui le fibre sintetiche estratte dal cotone diventano viscosa Raramente, i tessuti di cui sono fatti i nostri vestiti sono fatti solo ed esclusivamente di puro cotone: per fare l’esempio più diffuso, nei jeans il cotone viene intrecciato a fibre chimiche come il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Il futuro è settembre. Perché, almeno per il settore del fashion: moda, modelle, fiere e sfilate, sarà la prova spartiacque che segnerà la fine o l’inizio di un nuovo sogno, sicuramente l’inizio di qu ...

La moda dopo il lockdown diventa sostenibile

Durante la pandemia hanno preso sempre più piede gli shop online. Adesso la moda diventa sostenibile e più green. Molti puntano al comfort chic. Il lockdown ha messo in ginocchio diversi settori tra q ...

