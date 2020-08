Larry King: i due figli del giornalista morti nel giro di tre settimane (Di lunedì 24 agosto 2020) Larry King ha confermato che i suoi due figli sono morti nel giro di pochi giorni: quest'anno il giornalista americano è stato colpito da un ictus e ha divorziato dalla moglie. I due figli di Larry King sono morti nel giro di tre settimane. Il conduttore televisivo ha rotto il silenzio in cui si era chiuso in questi giorni con un post su Facebook: "il mio cuore di padre è spezzato". Nel post pubblicato da Larry King sul social network ,il giornalista della CNN ha scritto: " È con tristezza e il cuore spezzato di un padre che confermo la recente perdita di due dei miei figli, Andy e Chaia. Entrambi ... Leggi su movieplayer

