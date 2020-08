“Kim Jong-un è in coma, alcuni poteri alla sorella Kim Yo-jong. Successione non ancora completata” (Di lunedì 24 agosto 2020) La notizia arriva dalla Cina, ma non trova alcun riscontro ufficiale. La fonte è Chang Song-min, uno dei collaboratori dell’ex presidente Kim Dae-jung, che al quotidiano di Seul Korea Herald rivela che il leader di Pyongyang Kim jong-un sarebbe in coma. Una situazione che ha portato alla delega di alcuni dei suoi poteri alla sorella Kim Yo-jong, “ombra” del fratello durante gli incontri internazionali che dal 2018 ha acquisito maggiore visibilità e rilievo all’interno del regime. L’ipotesi, però, al momento non trova al momento riscontri ufficiali, dopo i rumors che già in passato avevano dato il dittatore per morto o in condizioni gravissime ... Leggi su ilfattoquotidiano

