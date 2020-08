Highlights Utah Jazz-Denver Nuggets 129-127, gara-4 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di lunedì 24 agosto 2020) Il VIDEO con gli Highlights di Utah Jazz-Denver Nuggets 129-127, match dei playoff NBA 2020. gara-4 sorride ai Jazz, i quali colgono una vittoria molto importante che lo proietta sul 3-1 nella serie. gara molto equilibrata e caratterizzata dalle due prestazioni da 51 e 50 punti di Donovan Mitchell e Jamal Murray. In alto e di seguito le immagini salienti del match. Leggi su sportface

sportface2016 : #NBAPlayoffs Il video con gli highlights di Utah Jazz-Denver Nuggets, gara-3 del primo turno - sportface2016 : #NBAPlayoffs Il video con gli highlights di Denver Nuggets-Utah Jazz, gara-2 del primo turno - NbaReligion : #NBA #PlayoffsNBA Un Donovan Mitchell strepitoso non basta ai Jazz. Denver vince gara-1 ai supplementari - sportface2016 : VIDEO - #Basket #PlayoffsNBA Gli highlights del match di gara-1 del primo turno tra #Denver e #Utah -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Utah

Sportface.it

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Il video con gli highlights di Utah Jazz-Denver Nuggets, match dei playoff NBA 2020. I Jazz dominano i Nuggets fin da inizio partita con una prestazione perfetta sui due lati del campo, spinti dai 27 ...