Highlights Serena Williams-Rus, Wta Cincinnati 2020 (VIDEO) (Di lunedì 24 agosto 2020) Gli Highlights e gli scambi migliori del match tra Serena Williams e Arantxa Rus, secondo turno del Wta Premier 5 di Cincinnati 2020. Esordio col batticuore per l’ex numero uno al mondo che riesce a regolare l’olandese solamente al tie-break decisivo dopo essere stata ad un passo dalla sconfitta. Senza pubblico e in un clima raro a New York, Serena approda al terzo turno del Western & Southern Open: sfiderà Maria Sakkari. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Serena Tennis, Wta Lexington: il derby delle Williams lo vince Serena (Video Highlights) SuperNews Siviglia-Inter 3-2: video, gol e highlights della finale di Europa League

Gli spagnoli trionfano a Colonia e alzano il trofeo per la sesta volta. Niente da fare per i nerazzurri che passano in vantaggio con Lukaku, ma alla fine cedono proprio per una deviazione decisiva del ...

Inter, Conte: "Futuro da pianificare con o senza di me" | Gol e highlights della finale VIDEO SKY

Sembra destinato a terminare il rapporto tra Inter e Antonio Conte, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate dal tecnico al termine della finale di Europa League persa 3-2 contro il Siviglia. "Ci p ...

Gli spagnoli trionfano a Colonia e alzano il trofeo per la sesta volta. Niente da fare per i nerazzurri che passano in vantaggio con Lukaku, ma alla fine cedono proprio per una deviazione decisiva del ...Sembra destinato a terminare il rapporto tra Inter e Antonio Conte, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate dal tecnico al termine della finale di Europa League persa 3-2 contro il Siviglia. "Ci p ...