GPS, ultima settimana per ricorrere e chiedere inclusione in prima o seconda fascia (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – ultima settimana per aderire ai ricorsi che ha lanciato l’Ufficio legale di Anief verso tutti gli esclusi dalle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze (Gps) che hanno presentato la domanda entro i termini. “Per chi ancora non ha aderito – sottolinea Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è importante chiedere l’inserimento in prima fascia. Sono, infatti, tante le categorie degli esclusi”. Tra chi non rientra nelle Gps – spiega Pacifico – vi è, ad esempio, “chi ha un titolo come Itp senza i 24 cfu, ma anche gli educatori che non sono inclusi nelle liste di prima infanzia e primaria o diversi laureati che non sono inseriti neanche nella seconda ... Leggi su quifinanza

controradio : Palazzo Pitti svela segreti, con scansione in 3D Autore: Gimmy Tranquillo <p>Firenze, al via la prima ‘scansione’ t… - bizcommunityit : GPS, ultima settimana per ricorrere e chiedere inclusione in prima o seconda fascia - grazia_natola : RT @GiombiniPaolo: @pbecchi son due mesi che salvini gira senza mascherina , faceva prima a chiedere il rinvio ( stavolta perde più dell'… - GiombiniPaolo : @pbecchi son due mesi che salvini gira senza mascherina , faceva prima a chiedere il rinvio ( stavolta perde più… -

Ultime Notizie dalla rete : GPS ultima GPS, ultima settimana per ricorrere e chiedere inclusione in prima o seconda fascia Teleborsa GPS, ultima settimana per ricorrere e chiedere inclusione in prima o seconda fascia

Ultima settimana per aderire ai ricorsi che ha lanciato l'Ufficio legale di Anief verso tutti gli esclusi dalle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze (Gps) che hanno presentato la dom ...

Palazzo Pitti in 3D: droni e gps per mappare il patrimonio architettonico

Un modello digitale di Palazzo Pitti. Da realizzare con l’obiettivo di mappare il patrimonio architettonico e di dotare la struttura di un “database” al servizio della sua valorizzazione. È questo l’o ...

Ultima settimana per aderire ai ricorsi che ha lanciato l'Ufficio legale di Anief verso tutti gli esclusi dalle Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze (Gps) che hanno presentato la dom ...Un modello digitale di Palazzo Pitti. Da realizzare con l’obiettivo di mappare il patrimonio architettonico e di dotare la struttura di un “database” al servizio della sua valorizzazione. È questo l’o ...