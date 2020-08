Genova, immigrato sale senza mascherina sul bus, minaccia e prende a pugni chi protesta (Di lunedì 24 agosto 2020) Era salito su un autobus senza la mascherina ma, all’invito degli altri passeggeri a coprirsi almeno il viso e le vie aeree, ha reagito colpendo con un pugno in faccia un ragazzo di 36 anni. E’ successo a Genova ieri pomeriggio all’altezza di piazza Pallavicini in Val Polcevera. La scena è avvenuta a bordo di un bus della linea 53 dove un 29enne, cittadino del Camerun e risultato poi irregolare sul territorio, salendo sul mezzo senza la mascherina obbligatoria si è scusato dicendo che l’aveva rotta. Un altro passeggero, un 36enne di origini marocchine, lo ha invitato a coprirsi naso e bocca, ma da qui è scattato un diverbio nel quale il 36enne è stato colpito al volto. Il 29enne protagonista della vicenda si è poi posizionato ... Leggi su secoloditalia

