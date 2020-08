Follia alla Garbatella: armato di coltello minaccia la madre per comprare la droga e prova a sfondare la porta di casa (Di lunedì 24 agosto 2020) I Carabinieri della Stazione Roma Garbatella hanno arrestato un romano di 30 anni, con precedenti, con le accuse di maltrattamenti contro familiari, estorsione e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. L’uomo, con problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche, si è presentato particolarmente “su di giri” a casa della madre 54enne, in via Caffaro, chiedendo insistentemente dei soldi per soddisfare i suoi bisogni. La donna, vista la situazione, gli ha dato quello che era in suo possesso – poche decine di euro – ma il figlio, che in un primo momento si era allontanato dall’abitazione, evidentemente non soddisfatto, è tornato a bussare, sempre più insistentemente, alla porta della madre. La 54enne, non avendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

ladyonorato : Se si facessero screening tumorali random alla popolazione troveremmo probabilmente migliaia di nuovi casi di tumor… - fanpage : Siamo alla follia - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Follia alla Garbatella: armato di coltello minaccia la madre per compare la droga e prova a sfondare la porta di casa ht… - CorriereCitta : Follia alla Garbatella: armato di coltello minaccia la madre per compare la droga e prova a sfondare la porta di ca… - Edithed10 : RT @InternoPoesia: «Dare un senso alla vita può condurre a follia ma una vita senza senso è la tortura dell'inquietudine e del vano desider… -

Ultime Notizie dalla rete : Follia alla Follia alla guida: travolge quattro auto in pochi chilometri e tenta la fuga a piedi ilCiriaco.it Orientoccidente, "Toscanacci" con Hendel, Goretti & Kaemmerle a San Giovanni

Un omaggio al ridere insieme in salsa toscana. Un omaggio al ridere insieme in salsa toscana, con lo strepitoso Paolo Hendel e la sua gentile follia, con Riccardo Goretti, ex-Omini e celebratissima nu ...

L'estate giusta in cui rileggere Elsa Morante

Il contrasto tra sogno e realtà di quest'estate pandemica, e una critica alle logiche di genere della società nella consapevolezza che la storia sta diventando troppo vasta e terribile per i suoi stes ...

Un omaggio al ridere insieme in salsa toscana. Un omaggio al ridere insieme in salsa toscana, con lo strepitoso Paolo Hendel e la sua gentile follia, con Riccardo Goretti, ex-Omini e celebratissima nu ...Il contrasto tra sogno e realtà di quest'estate pandemica, e una critica alle logiche di genere della società nella consapevolezza che la storia sta diventando troppo vasta e terribile per i suoi stes ...