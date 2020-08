Elezioni regionali 2020, Nappi ritira la candidatura nel collegio di Salerno (Di lunedì 24 agosto 2020) Elezioni regionali 2020, sette sfidanti per De Luca: ecco le liste dei candidati salernitani 22 August 2020 Gabriele Nappi ha ritirato la propria candidatura a presidente della Regione Campania con la ... Leggi su salernotoday

bendellavedova : Alle #Regionali2020 @Piu_Europa ovunque contro i sovranisti, da nessuna parte con il #M5S, né per candidati preside… - davidallegranti : I veneti stanno decidendo se dare il 70 o l'80 per cento a Luca Zaia alle elezioni regionali. Per il centrosinistra… - Piu_Europa : ? In #Puglia siamo al fianco di @ivanscalfarotto, che ha ‘vestito” graficamente il simbolo con dei richiami ai nos… - Tino44588447 : RT @RaffaelePizzati: Elezioni regionali #Puglia ? #stavoltascalfarotto ? Lo hanno deriso ed attaccato, perché loro lo sanno. @ivanscalfarot… - giandomenic45 : RT @italiasovrana: RICONQUISTARE L’ITALIA partecipa alle elezioni regionali di LIGURIA, MARCHE e PUGLIA -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali I candidati alle elezioni regionali in Campania: nomi e liste Fanpage.it Fidal, è fuga: il Presidente alle Politiche, il Segretario al calcio Catania: ora elezioni, no?

Vi proponiamo due fatti che ognuno può trovare facilmente in rete, concludendo poi la nostra riflessione con una domanda semplicissima, ovvero: non è forse il caso che si vada subito alle elezioni per ...

Roberto Maroni, bomba sulle elezioni: "Finiranno 5-1 per il centrodestra". Governo Conte a casa il giorno dopo?

I sondaggi sulle elezioni regionali del prossimo 20 e 21 settembre prevedono un 4-2 a favore del centrodestra che sarebbe l’ennesimo colpo durissimo ai giallorossi, e in particolare al Pd che si sta s ...

