Covid-19, positivo Assessore del comune di Salerno: è asintomatico (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – L’Assessore al Commercio del comune di Salerno, Dario Loffredo,è risultato positivo al virus Covid-19 dopo aver effettuato un tampone al rientro con mezzi propri da un periodo di ferie in Sardegna durato due settimane. Le condizioni di salute di Dario Loffredo sono buone, non ha febbre, tosse e raffreddore. Nel rispetto dei protocolli si è da subito posto in isolamento, evitando di entrare in contatto con altri. L'articolo Covid-19, positivo Assessore del comune di Salerno: è asintomatico proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivo Covid, positivo dopo la visita al padre ricoverato. Allarme al San Paolo Il Secolo XIX Covid-19, sono 15 i nuovi casi positivi in Alto Adige

Bolzano – I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 609 tamponi. Sono stati registrati 15 nuovi casi positivi. Il numero delle persone positive al coronaviru ...

Coronavirus, Mihajlovic e Pjanic positivi: si sono infettati in vacanza

l tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid. La notizia è giunta a seguito del tampone effettuato al suo rientro a Bologna. Lo rende noto il club rossoblu. Mihajlovic è asint ...

