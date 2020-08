Catania, Manneh: 'Conquisterò Raffaele. Il derby col Palermo...' (Di lunedì 24 agosto 2020) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport afferma: 'La società ha fatto grandi sacrifici per iscriversi alla C dopo aver rilevato le quote dalla vecchia proprietà. Adesso tocca a noi giocatori onorare ... Leggi su stadionews

Ultime Notizie dalla rete : Catania Manneh Catania, Manneh: "Conquisterò Raffaele. Il derby col Palermo..." Stadionews.it Catania, tamponi negativi: al via la preparazione pre campionato

E' dunque iniziata la preparazione del Catania alle sfide in programma nella stagione agonistica ... Arena Alessandro (2000), Bariic Maks (1995), Curcio Alessio (1990), Curiale Davis (1987), Manneh ...

Catania, per fare mercato devi cedere: 23 slot già occupati

La nuova proprietà del Catania dovrà lavorare alla costruzione dell'organico ... Dall'Oglio (2022), Angiulli (2021), Biondi (2021), Curcio (2021), Mazzarani (2021), Manneh (2021). Attaccanti: Mujkic ...

