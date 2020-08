BMW R 18 Dragster, l'importante è esagerare (Di lunedì 24 agosto 2020) La BMW R 18 Dragster è una delle motociclette più estreme che abbiano mai portato il marchio dell'Elica sul serbatoio. Ma del resto il mondo custom è fatto anche di eccessi e per farne parte non se ne può fare a meno. BMW ci è entrata da poco, con una moto, la R 18 Cruiser, che ha tutte le carte in regola per piacere al pubblico. Ma per colpirne l'immaginario ci vuole qualche cosa in più e così a Monaco di Baviera hanno anche iniziato a esplorare il multiforme universo dei customizer indipendenti. La BMW R 18 Dragster è nata proprio dalle mani di uno di questi, quel Roland Sands nato e cresciuto a Long Beach e che prima di dedicarsi alla customizzazione delle moto ha fatto il pilota, vincendo anche un titolo nella 250 GP americana ... Leggi su gqitalia

ROMA - Bmw ritorna nel mondo "custom". Lo fa con una moto speciale, la R18 Dragster, alimentata da un motore di 1802 cc, il più "grande" boxer mai realizzato dalla casa tedesca. Ma è soprattutto ciò c ...

