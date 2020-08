Biella, consigliere comunale alle colleghe del Pd: “Auguro loro di raggiungere orgasmi veri, come quelli che raggiungo con la mia partner” (Di lunedì 24 agosto 2020) L’augurio “di raggiungere orgasmi veri, come quelli che di solito il sottoscritto raggiunge con la propria partner”. La frase è stata pronunciata da un consigliere di maggioranza della giunta di centrodestra di Biella, guidata dal sindaco Claudio Corradino, della Lega Salvini. Dopo la polemica in merito al rifiuto (poi ritratto) di dare la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, questa volta la squadra di Corradino è al centro delle polemiche per le accuse di sessismo lanciate dall’opposizione di Palazzo Oropa. Cuore della discussione la gestione del ritiro del Torino Calcio nel capoluogo piemontese. Il consigliere Corrado Neggia si è rivolto con quella frase alle ... Leggi su ilfattoquotidiano

