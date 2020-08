Barcellona, Koeman fa fuori Suarez e Vidal: futuro in Serie A (Di lunedì 24 agosto 2020) Il nuovo allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha detto a Vidal e Suarez che non faranno parte del suo progetto: futuro in Serie A per i due? La rivoluzione di Ronald Koeman ha inizio. Il Barcellona si è affidato all’ex commissario tecnico della nazionale olandese per rialzarsi dopo la delusione per l’ultima stagione. La Liga è andata al Real Madrid e in Champions League è arrivata all’eliminazione ai quarti di finale contro il Bayern Monaco. Una sconfitta col risultato di 8-2 che resterà negli annali del calcio. Una delle pagine più nere della storia del Barcellona, da cancellare al più presto. Koeman ha già le idee chiare e secondo ... Leggi su bloglive

capuanogio : #Koeman ne fa fuori un altro dopo #Suarez. Anche #Vidal invitato a trovarsi una squadra dove andare perché non rien… - RaiSport : #Suarez ai saluti, rescissione vicina Il centravanti non rientrerebbe nei piani dell'#allenatore #Koeman ??… - DiMarzio : Sarà un lunedì cruciale in casa #Barcellona. #Koeman sempre in cima alla lista - rus_sansiro : ?? ???? ???? BARCELLONA / LUIS SUAREZ Dopo anni di gol, in cui il «Pistolero» si è anche tolto la soddisfazione di batt… - Lucio_Carrino : Devo dire che la scelta presa dal nuovo tecnico del Barcellona Koeman è giusta, per me fa bene a sbarazzarsi di Sua… -