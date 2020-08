Un’altra chiesa diventa moschea: continua il piano islamico di Erdogan (Di domenica 23 agosto 2020) Istanbul, 23 ago – Il 24 luglio scorso era toccato a Santa Sofia, mentre ora è giunto il momento della conversione per un altro simbolo di Istanbul, edificato nel V secolo, la chiesa di San Salvatore in Chora, uno dei più grandi esempi di architettura bizantina ancora esistenti. Kariye Müzesi – Museo di Chora in turco – fu trasformata in moschea approssimativamente mille anni dopo la sua edificazione, a seguito della conquista ottomana della città, per poi essere trasformata in museo nel 1958, dopo un decennio di chiusura al pubblico per restauro. Le basi del piano islamico turco Recep Tayyip Erdogan ha firmato il decreto presidenziale che stabilisce la conversione della chiesa di San Salvatore in Chora da museo a luogo di culto ... Leggi su ilprimatonazionale

fattoquotidiano : Turchia, dopo Santa Sofia un’altra chiesa bizantina diventa una moschea - Adnkronos : #Turchia, un'altra chiesa diventa moschea dopo #SantaSofia - loveasachild : RT @mircoDmirco: Un'altra chiesa che diventa moschea. Con tutto il rispetto io dico no. Non sono contento. Non sono d'accordo. Sono per gar… - atestaltasempre : RT @mircoDmirco: Un'altra chiesa che diventa moschea. Con tutto il rispetto io dico no. Non sono contento. Non sono d'accordo. Sono per gar… - SeratEnrico : RT @mircoDmirco: Un'altra chiesa che diventa moschea. Con tutto il rispetto io dico no. Non sono contento. Non sono d'accordo. Sono per gar… -

