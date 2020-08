Speranza promette: basta lockdown. Scuola, cosa accade se c'è un positivo (Di domenica 23 agosto 2020) "Non ci sarà un nuovo lockdown". La promessa è del ministro della Salute Roberto Speranza che si dice "ottimista" sull'andamento della pandemia da Crosonavirs. Ma "nessuno ha una ricetta per bloccare i contagi. Nessuno ha un metodo miracoloso. Nessuno ha la bacchetta magica. Noi dobbiamo affrontare questa fase rialzando il livello di attenzione sui comportamenti individuali. Sono questi che ci ha fatto piegare la curva in primavera. Mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani", dice Speranza in una intervista a Repubblica. "Per arrivare ad agosto al contagio zero avremmo dovuto proseguire con il lockdown e con la chiusura delle frontiere. Ma avremmo avuto anche un paese in ginocchio, piegato. E io non lo voglio", sottolinea il ministro. Sulla riapertura delle scuole ... Leggi su iltempo

