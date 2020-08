Ranieri Guerra (Oms): "Più contagi, meno gravi. Seconda ondata si può evitare" (Di domenica 23 agosto 2020) “La Seconda ondata? Non è detto che arrivi e comunque possiamo mitigarla. Ora abbiamo molti strumenti e la conoscenza che mancava da inizio epidemia”, lo afferma Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità in una intervista al Corriere della Sera.I casi aumentano, siamo di nuovo oltre i mille. È la premessa alla Seconda ondata? “Non necessariamente - secondo l’esperto - Stiamo assistendo a due fenomeni che potrebbero non essere legati. L’aumento dei soggetti positivi è dovuto alla capacità di fare una diagnosi migliore e al maggiore uso di tamponi, oltre ovviamente all’incontestabile aumento dei contagi. Ma la possibilità che questa situazione si traduca ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : Ranieri Guerra (Oms): «Più positivi ma meno gravi. Possiamo evitare una seconda ondata» - RaiNews : Il rischio è 'arrivare a ridosso della riapertura delle scuole con un numero di casi di #coronavirus che la rendere… - enzoacunzo : RT @HuffPostItalia: Ranieri Guerra (Oms): 'Più contagi, meno gravi. Seconda ondata si può evitare' - EugenioCardi : RT @HuffPostItalia: Ranieri Guerra (Oms): 'Più contagi, meno gravi. Seconda ondata si può evitare' - HuffPostItalia : Ranieri Guerra (Oms): 'Più contagi, meno gravi. Seconda ondata si può evitare' -